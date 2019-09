Bomba a Battipaglia, disinnesco in corso: muore un'anziana

Una donna di 86 anni, A.C le sue iniziali, è morta, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, nel centro di accoglienza allestito nell'istituto scolastico “Sandro Penna” di Battipaglia.

Il dramma

L’anziana era una delle 36 mila persone che questa mattina hanno dovuto lasciare la propria abitazione per consentire di svolgere in sicurezza l’operazione di disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale trovato, nei giorni scorsi, in località Spineta. Per l’88enne, che era tra le 84 persone allettate, non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento dei medici rianimatori presenti nella struttura di accoglienza.