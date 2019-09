Disinnesco bomba a Battipaglia, riaperte l'A2 e la Strada Statale 18

Sono terminati i disagi per gli automobilisti. L'autostrada A2 del Mediterraneo e la Strada Statale 18 "Tirrena Inferiore" sono state riaperte al traffico. Erano state chiuse per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto, nei giorni scorsi, in località Spineta a Battipaglia.

Sulla A2 permane, momentaneamente, la chiusura degli svincoli di Battipaglia.