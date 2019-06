Molotov sotto l'auto della psicologa che difende le donne: 2° episodio in 6 mesi per Mena Avagliano

Nuova presunta intimidazione per Filomena Avagliano, psicologa e presidente del centro di ascolto "Resilienza" di Cava de' Tirreni. A distanza di sei mesi dall'ultimo analogo episodio, una bomba carta è esplosa sotto l'automobile della dottoressa che si occupa di violenza di genere.

L'assemblea Permanente delle donne di Salerno e Provincia esprime tutta la sua solidarietà, sorellanza e prontezza ad intervenire a Mena Avagliano, che questa notte ha subito il nuovo attentato.

Con una bottiglia molotov è stata danneggiata la sua auto da vigliacchi che agiscono al buio perché non hanno il coraggio delle proprie azioni. Ricordiamo che Mena Avagliano è da anni impegnata nel sociale e in politica.

Se in tal modo questi ignoti vigliacchi credono di fermare chi si impegna in primis per la tutela della donna, sta sbagliando alla grande. Noi non staremo né zitte né ferme. Siamo e saremo sempre presenti nonostante le offese, le intimidazioni, le violenze spicciola perché crediamo fortemente nel nostro esserci.