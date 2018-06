Angri, esplode una bomba carta davanti al centro estetico: si indaga

Tensione, nella notte, ad Angri. In via Nazionale, al civico 142, infatti, è esplosa una bomba carta davanti all’ingresso dell'istituto di bellezza “Nefertari”.

I danni

In frantumi i vetri delle porte di ingresso dell'esercizio commerciale. Indagano, dunque, i carabinieri per far luce sull'inquietante episodio: nessuna pista esclusa.