Bomba esplode davanti al Comune di Eboli: due uomini in fuga

Una bomba carta è esplosa dinanzi al Comune di Eboli danneggiando porte e finestre degli uffici situati al piano terra.

Il caso

L’episodio si è verificato domenica scorsa, in largo Pastrana, intorno alle 18. Fortunatamente la bravata non ha provocato feriti nonostante, in quel momento, vi fossero in strada tantissime persone a brindare per l’arrivo del nuovo anno. Sul posto è arrivato anche il sindaco Massimo Cariello insieme ai vigili urbani e ai carabinieri, che puntano a risalire all’identità dei vandali (due uomini fuggiti a bordo di una Bmw, ndr) attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella zona.