Petardo artigianale contro un bar di Eboli, sospettato un 17enne

Potrebbe essere un minore di 17 anni ad aver lanciato lo scorso 31 dicembre, una bomba carta davanti al bar Rifrullo, ad Eboli. Come riporta Il Mattino, ad identificare il ragazzo sono stati vari testimoni oculari, ma non ci sono telecamere di videosorveglianza nella zona per cui gli accertamenti sono ancora in corso.

Il fatto

Il petardo artigianale è stato lanciato da via Cassese in direzione del bar e l’esplosione è avvenuta nei pressi di una colonna. Ieri mattina è stata presentata una denuncia: si continua ad indagare contro ignoti.