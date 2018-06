Angri, bomba carta distrugge negozio prossimo all'apertura

Paura, la scorsa notte, in via Zurlo ad Angri, dove un forte boato ha spaventato i residenti.

La dinamica

Intanto alle 2.15, infatti, una bomba carta è esplosa dinanzi ad un negozio prossimo all’apertura danneggiando la serranda e mandando in frantumi una delle vetrate. Gli abitanti, spaventati, sono scesi in strada ed hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso. Nelle prossime ore visioneranno le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità degli autori.