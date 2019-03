Disinnesco della bomba a Battipaglia: oltre all'evacuazione, bloccata la linea ferrata e la statale

E' sceso in campo l'esercito, in località Spineta a Battipaglia, per rimuovere l’ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato in un terreno. Durante le operazioni di disinnesco della bomba, di fabbricazione inglese e del perso di 115 chilogrammi verranno evacuate migliaia di famiglie: coinvolte, in tal modo, case, aziende, uffici e negozi nel raggio di un chilometro e mezzo dalla bomba, alias nella zona rossa.

I disagi

In quell'area da evacuare, anche la linea ferrata che sarà bloccata e parte della statale 18. Probabilmente le operazioni di disinnesco avverranno domenica, quando gli esercizi e le scuole non sono operativi.