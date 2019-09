Intervento di bonifica in via Porta Rateprandi, dopo il sollecito del sindaco

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha sollecitato un’azione di bonifica lungo via Porta Rateprandi, questa mattina. Gli operai di Salerno Pulita sono intervenuti per la rimozione di materiale ingombrante, oltre che di un grande quantitativo di cavi di acciai abbandonati.

L'intervento

Dunque, gli operai del Settore Impianti e Manutenzione hanno sgombrato l’area da un rilevante numero di mattoni adiacenti la chiesa di Sant’Andrea e hanno portato via lo scheletro di una bicicletta lasciata in stato di abbandono. Intervenute anche le maestranze del Settore Igiene Urbana per lo spazzamento di tutta la zona. Il monitoraggio continua.



