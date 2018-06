Bonifica sul Carmine, il sindaco Napoli: "Continueremo il monitoraggio"

Bonifica, questa mattina, in via Francesco la Francesca e in altre strade del quartiere Carmine. Come rende noto il sindaco Vincenzo Napoli, proseguono, dunque, gli interventi in città, con l'assessore all'Ambiente, Angelo Caramanno.

L'annuncio

"Continueremo a monitorare e ad intervenire nei diversi quartieri della città per garantire pulizia e decoro urbano. Grazie al consigliere Galdi per la segnalazione di questa mattina e a tutti i colleghi che quotidianamente si prodigano per aiutarci in questo difficile compito", ha annunciato il primo cittadino.







