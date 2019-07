Rifiuti e multe: bonificata via Talamo alla presenza del sindaco, incivili nei guai

E' stata bonificata stamattina via Talamo, nella zona industriale di Salerno. Ridotta ad una vera e propria discarica a cielo aperto, con numerosi sacchetti dei rifiuti in vista, lasciati in strada, la zona è stata ripulita, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli.

Le multe

Dall’ispezione dei sacchetti di rifiuti abbandonati in strada, da parte degli agenti della Polizia Municipale di Salerno, è stato possibile risalire a 4 trasgressori: questi ultimi saranno multati con verbale di 500 euro. Successivamente, con l’intervento di una cooperativa, si è provveduto anche al taglio dell’erba nella zona.



