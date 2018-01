"Piano regionale di bonifica": la Regione ha aggiornato le tabelle

La Giunta Regionale della Campania ha aggiornato le tabelle del Piano Regionale di Bonifica contenente l'elenco dei siti contaminati e le relative bonifiche del territorio e la salvaguardia ambientale nei punti interessati dall’abbandono e dallo smaltimento illegale di rifiuti attraverso interramenti e combustione non controllata. Come si legge su Ondanews, infatti, il gruppo di lavoro tecnico istituito la una direttiva interministeriale del 2013 recante Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 136/2013 ha provveduto ad aggiornare le tabelle allegate al Piano Regionale di Bonifica tra cui quella che contiene i procedimenti conclusi, l’anagrafe, il censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati e di quelli in attesa di indagini e l’elenco dei terreni agricoli che non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale.

La nostra provincia

Nella tabella sono presenti anche diversi siti del Vallo di Diano

Caggiano - Discarica in località San Giovanni

Padula - Sito in proprietà privata

Polla - Sito in proprietà privata

Sala Consilina - Discarica in località Sant'Angelo e due aree di proprietà privata

San Pietro al Tanagro - Discarica in località Pastena

Sant'Arsenio - Discarica comunale in località difesa

Teggiano - Discarica in località Sella del Corticato

Vi sono, poi, diversi siti in attesa di indagini tra i quali quattro di proprietà privata ad Atena Lucana, la discarica comunale in località Ponte Stiddi ad Auletta, un sito di proprietà privata a Monte San Giacomo, due a Padula, quattro a Polla, nove a Sala Consilina, uno sia a Sant’Arsenio che a Sassano e Teggiano. Nella tabella, poi, sono presenti anche i siti potenzialmente contaminati tra cui uno privato a Padula, la discarica comunale in località Difesa a Roscigno, un’area agricola privata a Sala Consilina e un’area privata dedicata alle attività produttive a Teggiano.

Procedimenti conclusi

Sono stati conclusi i procedimenti per diversi siti