XVIII Assemblea nazionale dei borghi più belli d'Italia a Norcia: Castellabate c'è

E' Norcia la “capitale” dei Borghi più belli d’Italia: l’assemblea nazionale dell’associazione, infatti, si sta svolgendo in queste ore proprio nella città di San Benedetto. Ed oggi, 7 aprile, il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, si trova in Umbria per rappresentare il suo comune, insieme alle oltre 250 fasce tricolore dei borghi associati, per approvare le attività, il bilancio e i prossimi progetti del Club.

Parla il sindaco Spinelli