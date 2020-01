Smaltivano illecitamente i reflui: nei guai due imprenditori, blitz nel caseificio

Continuano i controlli per la tutela dell'ambiente da parte dell'Arma dei Carabinieri, nel salernitano. I Carabinieri di Borgo Carillia di Altavilla Silentina, in particolare, in collaborazione con il personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Ambientali Accademia Kronos, hanno scoperto che i titolari di un noto caseificio, da tempo, attraverso una rete di pozzetti e tubazioni interrate, smaltivano illecitamente i reflui della lavorazione del latte in una canaletta stradale. Quest'ultima, dopo un lungo percorso, ne ha consentito l'assorbimento nei terreni ed in parte in un vicino canale consortile.

I controlli

I militari ed il personale tecnico, dopo gli accertamenti di rito ed il controllo amministrativo della documentazione e delle modalità di gestione di altre categorie di rifiuti prodotti in azienda, grazie all'impiego della fluoresceina, hanno ricostruito l'illecita gestione che coinvolgeva anche una cisterna utilizzata illegalmente, proprio per stoccare e poi smaltire i reflui industriali (rifiuti speciali non pericolosi). Al termine delle operazioni, i militari hanno sequestrato la cisterna, nonchè la rete di pozzetti e tubazioni interrate, ma anche una piccola superficie di terreno sottoposta alla cisterna in quanto interessata dalla presenza di reflui. I due imprenditori responsabili del reato sono stati denunciati.