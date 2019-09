“Il borgo dei borghi - La grande sfida 2019": l'appello al voto per Castellabate

Il Comune di Castellabate è stato scelto tra le località campane in sfida per la settima edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2019”. È già possibile sostenere Castellabate sul sito della Rai www.rai.it/borgodeiborghi, sino alle 23:59 di giovedì 17 ottobre 2019, quando si conoscerà l’elenco dei vincitori per ogni regione. Sessanta borghi concorrenti divisi in venti gruppi, uno per regione.

I dettagli

Il vincitore di ogni regione approderà in onda in prima serata dal 22 settembre su RaiTre. Sono previste, infatti, quattro serate “eliminatorie” e una serata “finale”, in diretta il prossimo 20 ottobre con successivo voto mediante televoto. I Comuni partecipanti sono stati selezionati in collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia”. Quaranta località, due per regione, sono alla loro prima partecipazione alla gara. Gli altri venti Comuni, come Castellabate, sono stati selezionati in base ai risultati ottenuti tra quelli che hanno partecipato alle edizioni precedenti della trasmissione. Esprimere il proprio voto è molto semplice: gli utenti, previa registrazione sul sito Rai possono votare nella sezione dedicata alla regione Campania. Castellabate è in sfida con Montesarchio (Benevento) e Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino). Si potrà esprimere il voto, ogni 24 ore, scegliendo un borgo per ogni singola regione, per un totale massimo di venti preferenze giornaliere. Gli utenti già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento o utilizzando un account social. Al termine della procedura di voto web, l’utente visualizza un messaggio di conferma inviato dal sistema. Il voto web è gratuito.

L’appello del sindaco Spinelli: