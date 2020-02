Salerno, si insediano procuratore e presidente del Tribunale

Insediati, a Salerno, questa mattina, Giuseppe Borrelli, nuovo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e Giuseppe Ciampa, presidente del Tribunale di Salerno. La cerimonia si è tenuta nell'aula 17 dell'edificio C della Cittadella Giudiziaria, dove entrambi hanno giurato dinanzi al collegio formato dalla presidente Rosa Sergio e dai giudici a latere Lucia Casale e Vincenzo Ferrara. "Faremo un ottimo lavoro", ha esordito Bruno De Filippis, presidente vicario della Corte d'Appello che ha dato il benvenuto al procuratore della Repubblica e al presidente del Tribunale. Il procuratore generale Leonida Primicerio ha, poi, sottolineato che a Salerno sono arrivati "colleghi di grande valore e professionalità che metteranno al servizio della realta' salernitana la loro esperienza". Allo stesso tempo ha lanciato un appello affinchè vengano messe in campo azioni per il rafforzamento degli organici.

Parla il Procuratore Primicerio

"La realtà giudiziaria salernitana è un po' trascurata a Roma dove si decidono cose importanti. Vi chiediamo di andare a Roma e sbattere il pugno su tavolo e chiedere il rafforzamento degli organici perche' molto spesso il nostro appello resta inascoltato".

Un augurio di buon lavoro, anche dal procuratore vicario Luca Masini e dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Silverio Sica. "Siamo contentissimi del tuo arrivo. Troverai - ha detto Masini - una squadra pronta a ogni tipo di miglioramento".

Il neo procuratore Borrelli sul caso dell'omicidio di Angelo Vassallo si è anche pronunciato sull'omicidio di Pollica: