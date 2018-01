"Intercultura Salerno", borsa di studio in Belgio Fiammingo o in Russia: l'iniziativa

Si terrà l'11 gennaio 2018, alle ore 11, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la presentazione di "Intercultura Salerno" per promuovere la possibilità per uno studente salernitano delle scuole superiori di concorrere all'assegnazione di una Borsa di studio trimestrale - del valore di 7000 euro - totalmente gratuita in Belgio Fiammingo o in Russia, messa a disposizione dall'assessorato alle Politiche Giovanili – Innovazione del Comune di Salerno.

Gli interventi

Saranno presenti il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli, l'Assessore alle Politiche Giovanili – Innovazione Mariarita Giordano e lo Staff di Intercultura Salerno.