Baronissi, borse-lavoro comunali per altri 2 cittadini: presto il nuovo bando

Altri due cittadini di Baronissi saranno per sei mesi occupati grazie alle borse-lavoro comunali. Ad annunciarlo, il sindaco Gianfranco Valiante: i due cittadini residenti che si aggiungono ad altri tre assunti le scorse settimane - tutti scelti con pubblico bando - svolgeranno sin dai prossimi giorni lavori socialmente utili.

Andremo avanti ancora in questa direzione per dare una boccata d’ossigeno alle famiglie più bisognose e per garantire, al tempo stesso, servizi utili alla collettività. Entro il prossimo mese di settembre bandiremo nuovo avviso per ulteriori reclutamenti.