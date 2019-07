Il boss Maiale dal carcere accusa Campione: "Mi ha fregato un miliardo"

Dal carcere di Ariano Irpino dov'è recluso, il boss Giovanni Maiale ha accusato Campione: "Mi ha fregato un miliardo di vecchie lire". Maiale lo ha detto agli inquirenti e ha aggiunto: "Mi ha tirato in ballo per fregare quello delle mozzarelle". Il retroscena è stato svelato dal quotidiano Le Cronache, oggi in edicola.

La ricostruzione



La versione dei fatti durante l'interrogatorio è totalmente diversa dal contenuto della denuncia dall’imprenditore di Battipaglia, Antonio Campione. Fu proprio una sua denuncia ad avviare l’inchiesta che si concluse a febbraio con l’emissione delle ordinanze di custodia cautelare. L’ex collaboratore di giustizia Giovanni Maiale, capo dell’omonico clan camorristico, fu arrestato con l’imprenditore di un caseificio con sede in Eboli e il direttore dell’Agenzia delle entrate. Adesso si ribalta la prospettiva: da accusato, Maiale diventa grande accusatore.