Danni per i botti di Capodanno nel salernitano: sei feriti e diverse denunce

Come ogni anno, purtroppo, insieme alla festa non sono mancati i danni a Capodanno. Sei, infatti, le persone rimaste ferite nel territorio provinciale, di cui tre finite presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. In particolare, una donna di 52 anni ha riportato ferite ed escoriazioni sul volto e sul corpo per l’esplosione di un petardo sul davanzale della finestra della sua abitazione. Un’altra donna ha riportato un trauma all’orecchio destro, così come un giovane di 25 anni. Trenta giorni di prognosi, inoltre, per due giovani dell'Agro per traumi da scoppio alle mani.

I controlli

Come riporta l'Ansa, nel corso della notte, sono state effettuate dalle forze dell’ordine altre verifiche per scovare materiale esplodente: i carabinieri hanno sequestrato oltre venti chilogrammi di materiale non classificabile e hanno denunciato due persone. La Guardia di Finanza, infine, ha provveduto a sequestrare 205 chilogrammi di artifici e polvere pirica: sono scattati un arresto e altre due denunce.