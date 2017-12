Botti e fuochi, scattano i divieti a Vallo della Lucania

Notte di San Silvestro e Capodanno sicuri. Diversi sindaci, infatti, in Cilento, hanno disposto dei limiti in merito al lancio dei petardi per accogliere il nuovo anno. In particolare, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, con un’ordinanza, ha stabilito il divieto di fare esplodere fuochi d’artificio di categoria superiore a F2 (fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati), nei pressi di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, le piazze e le aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone. Nessun fuoco di categoria superiore a F2, inoltre, è consentito in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici e dei residui di scoppio e combustione su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi. Vietato anche a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute usarne o consentirne l’uso per l’accensione ed il lancio degli artifizi.

Gli altri divieti

Ancora, vietato l’utilizzo di fuochi non posti in libera vendita senza la licenza e l'utilizzo dei fuochi di qualsiasi categoria per i minori di 14 anni e a quelli minori di 18 fuochi di categoria superiore a F1 (fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione). Le sanzioni per i trasgressori variano da 51 a 500 euro.