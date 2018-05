Boxe, Vitolo vince la medaglia d'oro al Torneo Internazionale Giovanile

Il pugile salernitano Giuseppe Vitolo ha vinto la medaglia d’oro al Torneo Internazionale Giovanile Boxam disputato a Murcia in Spagna. Il giovanissimo boxeur di Sant’Egidio del Monte Albino, che compirà 15 anni il prossimo 31 maggio, è stato convocato nella nazionale conquistando il primo posto nella categoria 48 kg, battendo in finale il tedesco Bjorn Fischer.

Il campione dell’Agro ha voluto dedicare la sua vittoria a Gaetano Vitolo e Raffaele Rossi, i due ragazzi morti a seguito di un gravissimo incidente stradale verificatosi, nei giorni scorsi, a Nocera Superiore:

"Ciao Gaetano e Raffaele, purtroppo quel devastante incidente ha portato via le vostre giovani e stupende vite, che rimarranno per sempre impresse nelle mia mente. Spero di rincontrarvi al più presto e di condividere con voi ancora molte belle esperienze. Oggi sono in Spagna per un torneo internazionale in cui rappresento l’Italia e questa vittoria in finale l’ho dedicata, con tutto il mio cuore, a voi. Mentre combattevo ho sentito un forte supporto e una grande grinta da parte vostra, che mi ha fatto andare avanti in certi momenti difficili. Siete e sarete i miei angeli custodi che porterò con me sempre nel cuore fino alla fine. Mi raccomando ragazzi, divertitevi lassù e date tantissima forza ai vostri parenti e ai vostri cari, che in questi momenti difficili hanno molto bisogno di aiuto... Buon viaggio cugi’".