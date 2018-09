La carezza di San Matteo: il Patrono fa visita ai commercialisti

I commercialisti di Salerno sono pronti ad entrare nel vivo dei festeggiamenti patronali. Mentre fervono i preparativi per l’evento congressuale “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel Sociale”, promosso dall’ODCEC di Salerno presieduto da Salvatore Giordano in collaborazione con l’ODCEC di Perugia, domani, mercoledì 12 settembre, alle ore 17, è in programma la visita del braccio di San Matteo alla sede dell’Ordine in via Roma. All’attesa “carezza” della reliquia, accompagnata da don Michele Pecoraro, Parroco della Cattedrale di Salerno, seguirà, sabato 15 alle ore 19, la celebrazione in Duomo rivolta ai rappresentanti della categoria professionale.

L'attesa

“Con grandissimo slancio abbiamo ripreso una tradizione dei commercialisti salernitani, da sempre profondamente legati alle celebrazioni per il Santo patrono nel senso più autentico”, spiega il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano. “Professione e sacralità si intrecceranno in diversi momenti, a partire dal solenne passaggio di domani della reliquia del braccio. Il 20 settembre, poi, saremo impegnati con il nostro evento pensato per rimarcare la centralità della nostra categoria nel Sociale e per il Sociale. L’adesione entusiasta di colleghi da tutta Italia nonché di una prestigiosa rappresentativa del Consiglio Nazionale – continua il presidente Giordano - attestano la qualità dell’appuntamento. In particolare, ci soffermeremo sul mondo del non profit, la cui disciplina ordinamentale ha subito una notevole evoluzione, confermando il ruolo centrale del commercialista quale attore fondamentale di questo importante processo di sviluppo”.

I temi

L’iniziativa congressuale, che coinvolgerà un cospicuo numero di Consigli territoriali e di Consiglieri Nazionali in una due giorni di condivisione e confronto sui valori fondanti della categoria, avrà infatti come momento centrale la Tavola Rotonda “Il Commercialista per il Sociale e nel Sociale: la centralità del commercialista negli enti del Terzo Settore” in programma il 20 settembre (ore 14) presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno. Per la prima volta dall’approvazione del decreto correttivo al Codice del Terzo Settore, emanato il 2 agosto dal Consiglio dei Ministri, i commercialisti tornano a confrontarsi sulla Riforma e lo faranno con un parterre autorevolissimo pronto ad approfondire le opportunità professionali aperte dalla nuova normativa e le criticità che dovranno essere ancora oggetto di attenzione da parte del Legislatore. Dalle nuove e più specifiche competenze e conoscenze richieste dalla normativa all’introduzione dei nuovi obblighi di controllo per gli enti del terzo settore, passando per tutti i nuovi adempimenti che Onlus, organizzazioni di volontariato, CSV e associazioni di promozione sociale dovranno ottemperare, attraverso i diversi interventi si farà luce su quali sono i passaggi e i cambiamenti più incisivi della riforma sotto diverse prospettive.

Relatori

L’apertura dei lavori sarà affidata al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Massimo Miani, al Presidente della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri Luigi Pagliuca, al Vicepresidente CNDCEC Davide Di Russo e al Tesoriere CNDCEC Roberto Cunsolo. A seguire interverranno: Maurizio Postal Consigliere CNDCEC delegato a No Profit e fiscalità, Adalgiso Amendola Docente ordinario Economia UNISA, Achille Coppola Segretario CNDCEC, Raffaele Marcello Consigliere CNDCEC delegato alla Revisione Legale, Doriana Sannipola Dottore commercialista in Perugia, Sergio Cairone Dottore commercialista in Salerno, Domenico Ranieri Presidente ODCEC Nola e Coordinatore ODCEC Campania, Maurizio Mumolo Direttore del Forum Nazionale del Terzo Settore. Modera il giornalista Alessandro Galimberti, firma de Il Sole 24 Ore, redazione Norme e Tributi, nonché Presidente dell’Unione Nazionale Cronisti Italiani (UNCI) e dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.





Gallery