Sorpreso ad installare gabbie per uccelli: denunciato bracconiere a Bracigliano

Le guardie zoofile dell’ Enpa, insieme ai carabinieri della stazione di Quindici (Av) hanno denunciato un uomo per uccellagione, furto venatorio e maltrattamento nei confronti della fauna selvatica.

Il blitz

Ieri mattina le guardie zoofile della protezione animali e i volontari del Cabs hanno eseguito un controllo nel comune di Bracigliano notando la presenza di alcune postazioni attive per la cattura di avifauna selvatica. Per questo si sono nascosti tra la vegetazione aspettando l’arrivo dei bracconieri. E l’attesa non è stata vana. Dopo alcune ore, infatti, è giunta un’auto con a bordo due uomini che, non accorgendosi della loro presenza, hanno posizionato nei pressi di una postazione alcuni richiami vivi, nello specifico esemplari di Cardellino e Lucherino, mentre un altro Cardellino veniva utilizzato come “zimbello” che, normalmente, viene legato e imbracato con le ali e posizionato su un bastoncino di legno, mosso a piacere dall’uccellatore per attirare i suoi simili.

Le guardie dell’ Enpa e i volontari del Cabs, accertato il reato, sono usciti allo scoperto per fermare i due uomini che hanno tentato di darsi alla fuga. Uno dei due è riuscito a scappare a piedi nascondendosi nella vegetazione, mentre l’altro è stato identificato a seguito di accertamenti svolti dai carabinieri di Quindici. L’operazione, quindi, ha permesso di denunciare il bracconiere, al quale sono state sequestrate due reti per la cattura di avifauna, tre richiami acustici, pali e corde per manovrare le reti, quattro esemplari di Cardellino e tre esemplari di Lucherino. La fauna consegnata al Cras di Napoli è stata successivamente liberata perchè idonea al volo.