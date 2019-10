Lotta al bracconaggio: una denuncia a Scafati, liberati dei cardellini

Lotta al bracconaggio nel nostro territorio: è scattata, infatti, una denuncia per uccellagione, furto venatorio e maltrattamento di animali. Nello scorso fine settimana, si sono intensificati i controlli delle guardie particolari giurate del WWF Italia, nell'Agro Nocerino Sarnese a ridosso del Parco Fluviale del Sarno.

Il blitz

Nel corso della mattinata, in un campo coltivato annesso ad un'abitazione in agro del Comune di Scafati, l'attenzione delle guardie è stata attirata dal canto di alcuni cardellini, specie particolarmente protetta: è stata rinvenuta una rete predisposta per la cattura illegale di avifauna, una gabbia trappola attiva, una gabbia contenete un cardellino ed un secondo cardellino è stato trovato legato nei pressi della rete usato come “ zimbello”. L'attività di controllo è stata svolta con l'ausilio dei militari della Stazione dei Carabinieri Forestali di Cava de' Tirreni.

Il sequestro

Gli accertamenti, dunque, hanno portato alla denuncia a piede libero di un cittadino di Scafati, al sequestro di due reti per l'uccellagione, attrezzi vari atti alla cattura, e di due gabbie trovate sul posto. In merito ai cardellini, sono stati liberati in un'area protetta. Il monitoraggio continua.