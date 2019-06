Guardia ambientale volontaria e "bracconiere nel tempo libero": nei guai un 58enne a Montecorvino

E' finito nei guai, a Montecorvino Rovella, P.G., un 58enne del posto, bracciante agricolo, titolare di porto d'armi in quanto guardia volontaria venatoria.

Il blitz

I carabinieri di Montecorvino, infatti, hanno scoperto che l'uomo era impegnato in qualche attività di bracconaggio: in un appezzamento di terreno di sua proprietà, nascondeva delle armi clandestine, di fabbricazione artigianale, non denunciate. A seguito dell'arresto, i carabinieri hanno chiesto la revoca del titolo di polizia, il sequestro delle armi e il ritiro della qualifica di guardia. Essendo incensurato, ad ogni modo, pur con la convalida dell'arresto, il 58enne è stato rimesso in libertà.