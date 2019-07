"Abusi sulla cugina piccola", rischia il processo per violenza sessuale

Avrebbe compiuto atti sessuali sulla propria cugina, di soli 12 anni, inducendola a seguirlo nel garage di casa, quando la stessa si recava in casa per giocare con la cugina. Ora rischia il processo per violenza sessuale un giovane maggiorenne, accusato dalla procura di Nocera Inferiore, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio. I fatti vanno dal 2014 al 2015 e saranno ora oggetto di una valutazione del gip, in sede di udienza preliminare. La denuncia fu sporta dalla madre della vittima, che raccolse le confidenze della piccola, per poi recarsi dai carabinieri della stazione e riferire quanto sarebbe accaduto alla minore. L'imputato avrebbe approfittato della cuginetta, che si recava spesso in casa della sorella per giocare, più volte, impedendole anche di reagire. Le accuse, tutte da dimostrare, dovranno passare prima il vaglio del giudice per l'udienza preliminare, prima di arrivare dinanzi ad un collegio per la celebrazione del dibattimento.