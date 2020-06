Incidente mortale nell'Agro, lutto cittadino a Castel San Giorgio: il cordoglio dei sindaci

Dolore e sconcerto, in queste ore, a Castel San Giorgio, dopo il grave incidente stradale verificatosi nella serata di ieri lungo la strada che collega Siano e Bracigliano. A perdere la vita è stata una donna, Ida Bocchino, 42 anni, mentre il figlio che era in auto con lei, Ciro R., di 21 anni, è ricoverato in gravi condizioni al “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la loro vettura aveva appena imboccato i tornanti che conducono a Siano quando, nei pressi della chiesa situata all’ingresso di Bracigliano, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori dalla carreggiata sfondando il muro di contenimento ed è precipitata giù nel burrone sottostante. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno accertato la morte della 42enne e trasportato d’urgenza il figlio in ospedale. Sulla reale dinamica del sinistro sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cordoglio

Addolorata per l’accaduto la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara: “Una tragedia troppo grande ha colpito la nostra comunità, siamo ammutoliti dal dolore. Ida cara mancherà a tutti noi il tuo sorriso, preghiamo per il giovane Ciro, siamo certi vincerà questa battaglia, è un guerriero dal cuore puro.

Domani sarà proclamato tramite ordinanza il lutto cittadino”. Messaggi di cordoglio anche dal presidente della Provincia e primo cittadino di San Valentino Torio Michele Strianese: “Sentite condoglianze al Sindaco Paola Lanzara, a tutta la comunita' di Castel San Giorgio ed alla famiglia della sig. ra Ida deceduta nel terribile incidente di ieri avvenuto sulla strada che collega Siano e Bracigliano. Una preghiera per il figlio, conducente dell'auto in questione, che lotta tra la vita e la morte”. Gli fa eco il collega di Siano Giorgio Marchese: “Sono profondamente colpito e addolorato per il drammatico incidente stradale avvenuto oggi. Purtroppo una giovane donna di Castel San Giorgio ha perso la vita ed il figlio è ferito. Ai familiari e agli amici va tutta la vicinanza del popolo Sianese in questo tragico momento”.