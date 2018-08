Stalking alla ex anche dopo essere stato in carcere: a processo

Anche se separato consensualmente, continuava a perseguitare la sua ex. Per gelosia. E nemmeno il carcere lo aveva fermato, perchè dopo essere uscito, era tornato alla carica. Ora finisce a processo per stalking un 47enne di Bracigliano, che tra novembre 2015 e fino ai primi mesi di marzo, avrebbe terrorizzato la vita della sua ex compagna.

Lo stalking

Un periodo lungo quasi tre anni, costato all'uomo una richiesta di giudizio immediato a firma della procura di Nocera Inferiore, una volta chiuse le indagini. A carico dell'uomo ci sono diverse informative dei carabinieri e la denuncia della vittima. L'obiettivo dell'imputato era di riallacciare il rapporto sentimentale con quella che una volta era la sua donna. Quest'ultima, sarebbe stata bersagliata di messaggi telefonici e telefonate quotidiani, oltre a subire comportamenti aggressivi da parte dell'imputato, che si frapponeva anche tra lei e i suoi conoscenti. Comportamenti che spinsero il giudice a firmare la massima custodia cautelare in carcere. Quando però il 47enne uscì, beneficiando di una misura più lieve, non mutò il suo atteggiamento. A finire nel mirino anche il figlio e il nuovo compagno della donna, destinatario di minacce di morte di ogni tipo, a più riprese, durante il giorno.