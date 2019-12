Clochard al freddo a Salerno, in campo anche "La Brigata - Unità di Strada"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Brigata - Unità di Strada nasce a gennaio 2019 in seno al circolo Arci - Marea di Salerno e con la collaborazione del presidente dell’associazione Venite Libenter. Lo scopo era quello di cercare di fronteggiare l’emergenza freddo, nello specifico il sabato sera (unico giorno privo di assistenza da parte delle altre associazioni). L’iniziativa consisteva nel portare un piatto caldo, beni di prima necessità e un po' di compagnia alle persone costrette a dormire in strada e a quelle alloggiate presso i dormitori dei Padri Saveriani e della ‘Caritas Diocesana’. Il nostro impegno è continuato anche oltre i mesi invernali, fino ad oggi. In seguito ad un incontro di tutte le Associazioni del terzo settore e del volontariato, tenutosi presso il Comune di Salerno con la consigliera Paola De Roberto circa un mese fa, La Brigata - Unità di Strada e il circolo Arci - Marea hanno pensato di chiamare nuovamente a raccolta le associazioni impegnate nella lotta alla povertà per un momento di dialogo fuori dalle sedi istituzionali e aperto a tutte le persone sensibili al problema, a prescindere dall’appartenenza a qualsivoglia tipo di realtà associativa.