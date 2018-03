Allagamenti a Brignano, Loffredo annuncia: "Installeremo nuove caditoie"

Dopo gli allagamenti degli ultimi giorni, che hanno provocato non pochi disagi alla viabilità, l’assessore comunale al commercio Dario Loffredo annuncia che “su sollecitazione di alcuni cittadini, tra cui l’amico Rosario Sabatino, abbiamo provveduto a predisporre nuove caditoie a Brignano”. Non solo. “Nei prossimi giorni, appena le condizioni meteo, lo permetteranno completeremo i lavori con altre caditoie per risolvere definitivamente le problematiche ai cittadini ed al quartiere”, conclude l’esponente della Giunta Napoli.