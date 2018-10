Brignano, provano a rubare in un appartamento: ladri costretti alla fuga

Ladri in azione sui rioni collinari di Salerno. Nella serata di ieri due malviventi hanno provato a svaligiare un appartamento situato nella frazione di Brignano a Salerno.

I tentativi di furto

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno costretto i ladri a fuggire. Soltanto che, questa mattina, sono ritornati in zona per mettere a segno il colpo. In pochi secondi si sono arrampicati su un tubo per entrare all’interno dell’appartamento. Soltanto che, anche questa volta, i vicini si sono resi conto di ciò che stava accadendo ed hanno allertato la polizia. Uno di banditi, nel tentativo di fuggire, è rimpasto impigliato in un balcone perdendo la refurtiva. Da tempo i residenti chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine.