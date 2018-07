Brumotti, tuffo in Costiera Amalfitana e denuncia in Cilento

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia e campione di bike trial, fa tappa in provincia di Salerno.

Il tour

La sua destinazione è Marina di Camerota, dove oggi riceverà il premio Nassirya. Ma prima di arrivare nel Cilento, Brumotti, in sella alla sua biciletta, si è fermato in Costiera Amalfitana, precisamente ad Amalfi e Positano (come mostrano le fotografie pubblicate sulla sua pagina Facebook), dove si è concesso anche un tuffo in mare. Poi si è spostato nella zona sud della provincia e in particolare sulla Strada Statale 447, da anni interdetta alla circolazione a causa di una frana, dove ha registrato un video. “E’ una strada pericolosa, ma tutti possono accedere è un vero e proprio pericolo” dichiara Brumotti, protagonista lui stesso di una caduta. Infine l'inviato di Mediaset si è diretto verso Camerota, dove ad attenderlo c'era gli organizzatori dell'evento e diversi fans.

Gallery