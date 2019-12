Buca da record tra San Marzano ed Angri: il sopralluogo dei Verdi

In provincia di Salerno, lungo la strada che va da San Marzano sul Sarno ad Angri e che conduce alla SS268, vi è un’enorme buca, dal diametro di 2 metri di mezzo metro di profondità. Inoltre, è in condizioni di degrado con cumuli di immondizia che ne occupano i bordi.

La visita

Oggi il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e la responsabile dei Verdi di Salerno e provincia Sofia Esposito hanno effettuato un sopralluogo nella zona.

“Credo che si tratti di una delle buche più grandi di tutta la Campania e se un’automobile dovesse finirci dentro ci potrebbero essere dei danni molto seri. La buca, così, come il resto della strada va riparato e ripulito per la sicurezza degli automobilisti”. Gli fa eco la Esposito: ”Non si tratta di un episodio isolato, è qualcosa che si ripete da anni e nessuno pone un rimedio, si preferisce giocare allo scaricabarile, evitando responsabilità. Qui senza un’adeguata manutenzione, a causa della presenza dei corsi d’acqua, vengono danneggiate le strade, le colture e si creano situazioni di pericolo. La cosa più preoccupante è che la Statale 268 dovrebbe costituire una via di fuga in caso di eruzione del Vesuvio. Ma una via di fuga può mai essere una strada, piena di buche e spazzatura, che rappresenta un pericolo per gli automobilisti?”

