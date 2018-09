Buccino, ladri in azione: rubati oggetti preziosi e attrezzi agricoli

Continuano i furti nell’Alto Sele e nel Vallo di Diano. E, in particolare,nel piccolo comune di Buccino.

La denuncia

Nelle ultime ore ignoti si sono introdotti all’interno di una casa, situata in località Tempone, dove hanno rubato numerosi aggetti preziosi. Poi si sono diretti dentro ad un deposito portando via diverse attrezzature agricole. I proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per risalire all’identità dei ladri.