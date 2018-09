Buccino, continuano i furti: rubati un decespugliatore e un'auto

Continuano i furti nel Vallo di Diano. E, precisamente, nella frazione Tufariello di Buccino.

Il nuovo furto

La scorsa notte, infatti, i ladri hanno messo a segno un nuovo colpo, in via Panericotta, riuscendo a rubare da un’abitazione un’automobile (Fiat Panda) e un decespugliatore. La protesta dei residenti è finita sui social network. In tanti, infatti, si lamentano della poca presenza delle forze dell’ordine nella zona. Nelle settimane scorse sono nate anche delle “ronde” per monitorare il territorio. Ma, a quanto pare, i ladri continuano imperterriti a saccheggiare le abitazioni e non solo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.