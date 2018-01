Sorpresi a rubare cavi di rame in un opicifio a Buccino: tre arresti

Tre uomini, tutti originari di Bellizzi, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato.

Il blitz

Si tratta di A.B di 34 anni, C.G di 35 e F.D.A di 21, ognuno con precedenti specifici. I tre, dopo aver divelto un pannello metallico della recinzione esterna, sono entrati all’interno di un opificio per rubare cavi di rame. Soltanto che sono stati sorpresi dai militari dell’arma che li hanno prontamente ammanettati sequestrando anche gli attrezzi che stavano utilizzando per compiere il furto. Tutti e tre, dopo essere stati identificati, sono stati condotti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domani.