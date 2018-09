Buccino, ladri in un frantoio: rubati utensili e un'auto

Non accennano a diminuire i furti nel piccolo comune di Buccino. L’ultimo si è verificato la scorsa notte quando ignoti si sono introdotti in un frantoio per rubare utensili da lavoro e un’automobile (Fiat Stilo). Ad accorgersi dell’accaduto, questa mattina, è stato il proprietario dell’area agricola che ha presentato denuncia ai carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei malviventi.