Buccino, sequestrata maxi discarica di rifiuti pericolosi in un'azienda

Una maxi discarica a cielo aperto di rifiuti pericolosi è stata scoperta nel piazzale dell’ex industria “Etitalia” situata nella zona industriale di Buccino.

I controlli

L’ispezione è stata svolta dai carabinieri forestali che hanno rinvenuto bidoni in plastica deteriorati e contenenti sostanze chimiche, bidoni in latta rotti e contenenti solventi, barattoli con inchiostri, secchi di resine miscelate, cisterne di varie dimensioni contenenti sostanze liquide non ancora identificate ma riconducibili presumibilmente a fanghi industriali, residui di rifiuti in plastica deteriorata e materiale ferroso arrugginito.

I militari dell’Arma hanno sequestrato l’area e denunciato il curatore fallimentare alla Procura della Repubblica di Salerno per i reati di gestione illecita di rifiuti pericolosi, deposito incontrollato di rifiuti e miscelazione di rifiuti contenenti sostanze chimiche.