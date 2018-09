Buche sull'asfalto: in corso i lavori sulle strade provinciali, il programma

Ricominciano i lavori della Provincia di Salerno e del Settore Viabilità: gli operai dell’Arechi Multiservizi si stanno interessando alle buche su tutte le strade provinciali ed in particolare dell’Agro. Già effettuato il lavoro su SP 292, SP 5, SP 6 ed SP 384. Inoltre la Provincia: nel mese di agosto, circa 2 milioni di euro sono stati impiegati per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade dopo aver recepito un finanziamento dal MIT.

I prossimi passi

Il 6 settembre, poi, si procederà con il sorteggio pubblico per l’affidamento di 31 appalti di importo variabile tra i 40 mila ed i 100 mila euro circa, per la messa in sicurezza e la sistemazione di strade provinciali disseminate su tutto il territorio provinciale. Durante il mese di settembre dunque si espleteranno le gare e ad ottobre si realizzeranno i lavori. Intanto, gli idraulico forestali della Provincia sono al lavoro sulla SP 102 e sulla SP 6 dopo aver diserbato la SP 152, a San Valentino Torio.