Accerchiato e picchiato per un pallone a Baronissi: ragazzino in ospedale

Approfondimenti Tredicenne bullizzato a Scafati La nota di Anna Adamo Forza Italia

Bulli in azione a Baronissi, presso il Parco della Rinascita. Un 15enne, come riporta Zerottonove, è stato aggredito e malmenato da alcuni giovani teppisti che gli avevano intimato di consegnare un pallone con cui stava giocando. La vittima sarebbe finita in ospedale.

Gli aggressori

Tre gli aggressori: secondo le ricostruzioni dei testimoni, mentre uno di loro picchiava il malcapitato, gli altri due avrebbero tenuto alla larga gli amici della vittima, minacciandoli con un coltello a serramanico. Si indaga.