L'appello di "Biskotto" ai giovani vittime di bullismo: "Il grasso è bellezza avanzata"

Un appello rivolto ai ragazzi salernitani (e non solo) affinchè non si lascino andare, non compino gesti inconsulti (suicidi ecc…) per “colpa” di qualche chilo di troppo. E, soprattutto, degli sfottò che spesso arrivano da compagni di classe e coetanei.

L'appello

A lanciarlo è Matteo Criscuoli, in arte BisKotto, giovane youtuber salernitano, il quale pubblica su Facebook due foto che lo riguardano: nella prima, risalente a nove anni fa, appare più in carne; mentre nella seconda, scattata ultimamente, è molto più magro. “Il grasso è bellezza avanzata” è il messaggio di BisKotto, che invita i giovani a godersi la vita al di là del loro aspetto estetico.