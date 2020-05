Bullismo, D’Amelio: “didattica a distanza bersaglio dei bulli”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

SCAFATI (SA) – “Lo ‘Zoombombing’ è la nuova frontiera dei bulli, mette a dura prova il lavoro e la serenità dei nostri insegnanti e degli alunni durante le ore di ‘didattica a distanza’ nel corso dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus”. E’ l’allarme lanciato da Rosa D’Amelio Presidente del Consiglio Regionale della Campania durante il Webinar ‘Didattica a Distanza’ che ha coinvolto gli alunni dell’istituto comprensivo ‘Can. Samuele Falco’ di Scafati. Dalla provincia di Salerno si è rimessa in marcia la carovana di @scuolasenzabulli 2020 in versione telematica, la campagna contro bullismo e cyberbullismo promossa dal Corecom Campania. “L’emergenza Covid ha cambiato la nostra vita quotidiana -ha proseguito D’Amelio- le nuove tecnologie si confermano sempre più la finestra sul mondo dei nostri giovani ma si trasformano in opportunità solo se usate con consapevolezza e responsabilità. Purtroppo sono aumentati gli attacchi hacker sulle piattaforme digitali, i teppisti irrompono durante le lezioni con frasi offensive ostacolandone il buon proseguimento”. Per Domenico Coppola, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo ‘Can. Samuele Falco’: “E’ difficile individuare la linea sottile che separa l’esuberanza adolescenziale dai comportamenti lesivi della dignità personale. Famiglie distratte, bisogno di protagonismo, esclusione sociale e stereotipi negativi diffusi sono gli elementi che determinano il fenomeno del bullismo, una nuova modalità di prevaricazione”. Sulla necessità di un fronte comune tra famiglia e istituzioni insiste Domenico Falco, Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania: “In un paese libero le diversità sono motivo di crescita e confronto, i giovani non devono temere nessuna forma coercitiva che condizioni la loro crescita. Oltre alle famiglie e agli insegnanti i ragazzi devono affidarsi alle Istituzioni per difendere la loro libertà. Bullismo e cyberbullismo devono essere estirpati dalle nostre scuole, palestre di vita per uomini e donne di domani”. Anche Ivana Nasti, Direttore Servizio Ispettivo dell’Agcom crede nell’importanza di “agire con un’attività di prevenzione e conoscenza, da parte dei ragazzi e delle loro famiglie, sui rischi che bullismo e cyberbullismo portano con sè. Serve un lavoro di squadra, necessario per instillare nei giovani comportamenti corretti per un utilizzo costruttivo della rete”. “L’impegno del Rotary è di affiancare il Corecom, l’Agcom e le scuole nel difficile compito di contrastare il bullismo e il cyberbullismo - ha evidenziato Nicola Pasquino, Presidente del Rotary Napoli Angioino che non ha fatto mancare ai ragazzi durante il webinar il suo contributo - i nostri soci intendono mettere la loro professionalità a servizio di questa battaglia”. Per indebolire bullismo e cyberbullismo occorre “Lavorare sul bullo, sulla vittima e sulla classe", ha sottolineato Giovanna D’Apolito, psicologa e psicoterapeuta rivolgendosi ai ragazzi. "E’ importantissimo modificare i comportamenti dei compagni che restano in silenzio - ha aggiunto -, per aumentare la rete di protezione intorno a chi ha subito atti di bullismo”. Si rivolge alle vittime e ai bulli con un’esortazione Valentina Varano, avvocato penalista: “Se sei vittima di cyberbullismo non sei solo. Denuncia, i tuoi aguzzini che saranno puniti. Se sei autore di atti di cyberbullismo sappi che la Polizia postale ti segue, trova tutto quello che hai scritto e sarai sottoposto ad un procedimento penale dinanzi al Tribunale per i minorenni”.