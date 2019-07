Salerno, ragazzini bullizzati a scuola: indagate maestre, preside e un papà

La Procura di Salerno ha chiuso le indagini notificando sei avvisi di garanzia per un presunto caso di bullismo all’interno di una scuola elementare del quartiere di Torrione a Salerno.

Gli indagati

Le vittime - rivela Il Mattino - sono tre ragazzini di appena dieci anni che, per un intero anno scolastico, sarebbero stati bullizzati e aggrediti con calci e pugni da due coetanei. Uno di loro è anche finito in ospedale a causa delle violenze subito dal compagno. A fare emergere il caso è stata la denuncia dei genitori di quest’ultimo. Nel mirino del pm Roberto Penna sono finiti l’ex dirigente scolastica della scuola primaria, quattro maestre e il padre di uno dei due bulli. Per dirigente e docenti le accuse sono di maltrattamenti mediante condotte omissive; lesioni personali aggravate è invece l’ipotesi di reato che pende sul capo del padre del baby bullo che non avrebbe impedito al figlio gli atti di violenza ai danni dei compagni di classe.

Numerosi gli episodi ricostruiti dal magistrato. Tra questi, uno riguarda l’aggressione subita da uno degli alunni solo perché figlio di un agente di polizia, in nome dello slogan “Dagli addosso al poliziotto”. Ma il più grave risale al 25 maggio dello scorso anno quando uno dei tre ragazzini, durante le ore di lezione, fu aggredito dal baby bullo che, prima lo colpì con una ginocchiata colpendolo agli occhi e, poi, lo spinse violentemente a terra. Di qui la corsa in ospedale e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.