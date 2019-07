Bullismo in una scuola di Torrione, ascoltati i compagni di classe: spunta una conversazione

Spuntano nuovi dettagli sull’inchiesta aperta della Procura di Salerno sui presunti atti di bullismo all’interno di un’ultima classe di una scuola elementare del quartiere di Torrione che ha portato all’emissione di sei avvisi di garanzia.

L'inchiesta

Alcuni compagni di classe dei tre bambini vittime di bullismo, ascoltati in modalità protetta e alla presenza di uno psicologo, hanno confermato le clima di tensione che si viveva a scuola. Uno di loro - riporta Il Mattino – ha affermato di essere dovuto intervenire personalmente per difendere il compagno di classe dalle percosse infertegli dal bullo durante un’ora di lezione e senza che le maestre adottassero alcun serio provvedimento per far ritornare la situazione sotto controllo. Non solo. Ma - si legge sul quotidiano salernitano - agli atti depositati nel fascicolo dal pubblico ministero Roberto Penna, titolare dell’inchiesta, c’è anche una conversazione intercorsa tra il padre di uno dei due baby bulli, l’ex dirigente scolastica e alcune maestre della classe frequentata da vittima e aggressori.

Nel corso dell’incontro, tenutosi nel dicembre 2017 e sollecitato dall’ex dirigente per tentare di trovare una soluzione, il padre del baby bullo, attualmente indagato per non aver impedito le violenze messe in atto dal ragazzo in particolare nei confronti di un bambino, figlio di un agente appartenente alla polizia di Stato, ha ammesso di aver innescato nell’adolescente un comportamento di ostilità nei confronti delle forze dell’ordine. L’indagato ha riferito di lavorare nel mondo delle spedizioni e di avere avuto per questo sempre problemi con le forze dell’ordine. Oltre al padre del ragazzino, risultano indagati l’ex dirigente scolastica della scuola primaria e quattro maestre. Per dirigente e docenti le accuse sono di maltrattamenti mediante condotte omissive; lesioni personali aggravate è invece l’ipotesi di reato che pende sul capo del padre del baby bullo.