"No al bullismo e alla violenza": dibattito all'IIS Galilei-Di Palo di Salerno

Martedì 12 febbraio 2019, nella sala “U.Romano” dell’IIS Galilei-Di Palo di Salerno, alle ore 16.00, si terrà un importante incontro tra studenti, genitori, docenti e addetti ai lavori per affrontare il tema del bullismo e sensibilizzare ulteriormente la platea, grazie all’ intervento della Prof.ssa Maria Luisa Iavarone, madre dell’ adolescente napoletano che lo scorso anno, a seguito di una brutale aggressione subita ad opera di una “baby-gang”, veniva gravemente ferito con delle armi da taglio che ne misero a repentaglio la vita. La vicenda di Arturo, questo il nome del ragazzo, ha suscitato grande clamore mediatico, tanto che la Prof.ssa Iavarone ha avvertito l’esigenza di costituire l’ associazione Artur (Adulti Responsabili per Un Territorio Unito contro il Rischio) per far sì che la triste vicenda che ha vissuto in prima persona, in qualità di madre ed educatrice, non si ripetesse in futuro, canalizzando l’ impegno e la grinta dimostrata nel gestire una così difficile situazione, in una opera di prevenzione e tutela a partire dalle scuole. Alla lodevole iniziativa promossa e voluta dal Preside dell’ Istituto salernitano “Galilei-Di Palo” Dott. Emiliano Barbuto, parteciperà l’ avvocato Leonardo Gallo, membro del Consiglio comunale di Salerno e da sempre molto attento a queste tematiche. L’ auspicio è quello di una ampia e costruttiva partecipazione ad un evento di cittadinanza attiva e promozione della legalità.