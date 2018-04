Buonabitacolo, il padre e la fidanzata del giovane scomparso su Rai1: "Torna a casa"

La trasmissione di Rai 1, la "Vita in Diretta", ha fatto tappa, oggi, a Buonabitacolo, per occuparsi della scomparsa di un ragazzo di 18 anni, Antonio Alexander Pascusso, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 6 aprile.

L’appello

Ai microfoni del programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, il padre ha raccontato: “Quella sera stava benissimo”. A vederlo un’ultima volta anche un amico: “Era sorridente come sempre”. Ma sono proprio gli amici ad aver segnalato una serie di elementi che potrebbero rivelarsi importanti, a partire dallo stato Whatsapp cambiato il giovedì precedente, prima di non collegarsi più, dalle 19 circa del giorno successivo, lo stesso della scomparsa. Quello stato si era trasformato in due emoticon preoccupanti, quella di un faccino triste e di una bara, e una scritta: “Non merito di vivere”. “Sono cose che faceva sempre ma per scherzare” prova a minimizzare il padre che ha lanciato un nuovo appello: ““Chiunque lo abbia visto o abbia notizie su che fine abbia fatto ce lo faccia sapere”. Al suo fianco anche la fidanzata del giovane: “Qualunque cosa sia successa torna a casa”.