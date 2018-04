Giovane scomparso a Buonabitacolo, la madre: "Antonio noi ti capiamo, torna a casa"

Resta alta la tensione a Buonabitacolo per Antonio Pascuzzo, il giovane scomparso ormai da una settimana. Ieri i carabinieri si sono recati presso il locale cimitero a seguito di una segnalazione che riportava della presenza della bicicletta del giovane, ma nulla è stato ritrovato.

L’appello

E così, con il passare del tempo, si moltiplicano gli appelli di familiari e amici affinchè il ragazzo torni a casa sano e salvo. Dopo quello del padre dai microfoni de “La vita in diretta”, nelle ultime ore è arrivato quello della madre, sempre tramite il programma di Rai 1, direttamente dal Perù: “Siamo preoccupati – dice Milena Jovanna Ocola Sosa in un video – parlaci, noi ti capiamo, se non parli come facciamo ad aiutarti? Voglio che torni a casa figlio mio, per piacere”. Intanto le ricerche delle forze dell'ordine continuano.