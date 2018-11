Buonabitacolo, cagnolini chiusi in un sacco e lanciati nel fiume: salvati

Una decina di cuccioli sono stati chiusi in un sacco e lanciati nel torrente Rio Freddo a Buonabitacolo. Un gesto inconcepibile che poteva finire in tragedia. Fortunatamente i guaiti dei piccoli cagnolini sono stati uditi dai ciclisti dell’associazione “Bike in Tour” Vallo di Diano che, resisi conto della situazione, hanno iniziato le operazioni di salvataggio.

I soccorsi

Non è stato facile recuperare il sacco, ma, dopo svariati tentativi, i ciclisti valdianesi ci sono riusciti grazie anche all'aiuto di una coppia. I cagnolini, quindi, sono stati trasportati da un veterinario per verificare le loro condizioni di salute.