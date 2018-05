Maxi furto in un'abitazione a Buonabitacolo: rubata collezione di orologi e fucili

Maxi furto a Buonabitacolo dove ignoti si sono introdotti all’interno di un’abitazione situata in via Nazionale.

La dinamica

Nel pomeriggio alcuni malviventi, forse tre, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati in una casa sfondando il portone d’ingresso. Poi, in pochi minuti, hanno rubato un'intera collezione di orologi in argento risalente al Settecento per un valore complessivo di 10 mila euro, tre fucili, diversi monili in oro ed altri oggetti preziosi. Infine si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata (Bmw) facendo perdere le loro tracce. Indagano i carabinieri.